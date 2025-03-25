Росія уточнила об'єкти української енергетики, які вона "не буде атакувати"

Як пише Кремль, до списку об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі, входять:

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи і сховища, включно з насосними станціями;

інфраструктура, що виробляє і передає електрику, включно з електростанціями, підстанціями, трансформаторами і розподільниками;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

Водночас у Кремлі додали, що таке перемир'я нібито діє 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, і може бути продовжено.

"У разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання", - додали в Кремлі.

Варто зауважити, що офіційні особи України поки що не відреагували на такий список об'єктів і не підтверджували його.