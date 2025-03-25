Росія уточнила об'єкти української енергетики, які вона "не буде атакувати"

США і Росія нібито погодили перелік об'єктів енергетики, які підпадають під дію "енергетичного перемир'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.
Як пише Кремль, до списку об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі, входять:
Водночас у Кремлі додали, що таке перемир'я нібито діє 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, і може бути продовжено.
"У разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання", - додали в Кремлі.
Варто зауважити, що офіційні особи України поки що не відреагували на такий список об'єктів і не підтверджували його.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 березня погодився припинити удари по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Він нібито дав своїм солдатам відповідну команду.
Попри це, вже 19 березня росіяни вдарили по енергосистемі залізниці в Дніпропетровській області.
Також Росія не припиняла атаки на цивільну інфраструктуру України. Країна-агресор щодня запускає по Україні свої дрони-камікадзе.
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