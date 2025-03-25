Россия уточнила объекты украинской энергетики, которые она "не будет атаковать"

США и Россия якобы согласовали перечень объектов энергетики, которые подпадают под действие "энергетического перемирия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как пишет Кремль, в список объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме, входят:
При этом в Кремле добавили, что такое перемирие якобы действует 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, и может быть продлено.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - добавили в Кремле.
Стоит заметить, что официальные лица Украины пока не отреагировали на такой список объектов и не подтверждали его.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта согласился прекратить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Он якобы дал своим солдатам соответствующую команду.
Несмотря на это, уже 19 марта россияне ударили по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области.
Также Россия не прекращала атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Страна-агрессор ежедневно запускает по Украине свои дроны-камикадзе.
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