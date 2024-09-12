Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі - по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод", - заявив президент

Він зауважив, що, за попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

Зеленський наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи українського експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.

"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - зауважив глава держави.

Фото: Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він підкреслив, що наразі Україна очікує на реакцію світу.

"Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - підсумував він.