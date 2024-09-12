Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі

Російські військові випустили ракету по цивільному судну. Постраждав вантаж пшениці, що був направлений до Єгипту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі - по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод", - заявив президент
Він зауважив, що, за попередніми даними, обійшлося без людських втрат.
Зеленський наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи українського експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.
"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - зауважив глава держави.
Фото: Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту (t.me/V_Zelenskiy_official)
Він підкреслив, що наразі Україна очікує на реакцію світу.
"Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - підсумував він.
Нагадаємо, що після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор. Його основне призначення - захист зерна, яке вивозиться з портів.
З 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти "Великої Одеси", розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.
В серпні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські експортери у першому півріччі 2024 року наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35%. Зауважимо, що це довоєнні показники експорту.
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