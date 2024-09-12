Россия ударила по судну с пшеницей для Египта в Черном море

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод", - заявил президент

Он отметил, что, по предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.

Зеленский подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы украинского экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.

"Критическая наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - заметил глава государства.

Фото: Россия ударила по судну с пшеницей для Египта (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он подчеркнул, что сейчас Украина ожидает реакцию мира.

"Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - подытожил он.