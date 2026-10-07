Росія ударила по складу торгової мережі "Ашан"
Росія знову поцілила по складу мережі гіпермаркетів "Ашан". Будівля отримала пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії "Ашан" у Facebook.
РФ атакувала склад "Ашан"
7 жовтня через атаку РФ пошкоджено склад свіжих продуктів "Ашан", йдеться у дописі.
"Найважливіше - жоден співробітник не постраждав. Дякуємо нашим командам за стійкість та злагоджену роботу у складних умовах", - зазначили у компанії.
В "Ашан" не уточнили масштаби пошкоджень і місце, де знаходиться склад.
Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок російської атаки в ніч на 26 вересня пошкоджено магазин "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall у Києві.
Крім того, 30 серпня через обстріл пошкоджено дах складу компанії Auchan в Україні. Постачання товарів до магазинів мережі вже відновлюється у звичному режимі.