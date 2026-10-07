Россия ударила по складу торговой сети "Ашан"

Россия снова била по складу сети гипермаркетов "Ашан". Здание получило повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Ашан" в Facebook.

РФ атаковала склад "Ашан"

7 октября из-за атаки РФ поврежден склад свежих продуктов "Ашан", говорится в сообщении.

"Самое важное - ни один сотрудник не пострадал. Спасибо нашим командам за устойчивость и слаженную работу в сложных условиях", - отметили в компании.

В "Ашане" не уточнили масштабы повреждений и место, где находится склад.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате российской атаки в ночь на 26 сентября поврежден магазин "Ашан Биличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве.