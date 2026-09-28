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Росія ударила по логістичній компанії біля Дніпра, є постраждалі

12:35 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Синельникового (facebook.com DSNSSUMY)

Росія продовжує атакувати Дніпро та область. Під атакою опинилась логістична компанія у Синельниковому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.

"Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Ще троє наразі не виходять на звʼязок", - йдеться у повідомленні.

На місці події триває пошукова операція.

Оновлено. За даними ОВА, троє людей поранено унаслідок атаки, одна людина загинула.

15-річний хлопець перебуває у важкому стані в лікарні унаслідок атаки. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.

За кілька хвилин до того ворог також вдарив по центру Дніпра. Влучання відбулося в офісну будівлю. За попередніми даними, є постраждалі, проте їхня кількість чи характер отриманих травм не повідомляється.

Тим часом ЗСУ мають успіхи на фронті, зокрема, на Лиманському напрямку.

У Третьому армійському корпусі повідомили, що воїни української армії звільнили від окупантів кілька сіл та зачистили цю територію.

Водночас росіяни здавались цілими підрозділами - у полон вдалося взяти понад 250 росіян.

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