Росія ударила по логістичній компанії біля Дніпра, є постраждалі

"Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Ще троє наразі не виходять на звʼязок", - йдеться у повідомленні.

На місці події триває пошукова операція.

Оновлено. За даними ОВА, троє людей поранено унаслідок атаки, одна людина загинула.

15-річний хлопець перебуває у важкому стані в лікарні унаслідок атаки. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.

За кілька хвилин до того ворог також вдарив по центру Дніпра. Влучання відбулося в офісну будівлю. За попередніми даними, є постраждалі, проте їхня кількість чи характер отриманих травм не повідомляється.