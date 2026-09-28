Россия ударила по логистической компании возле Днепра, есть пострадавшие

"Вспыхнул пожар. Получили ранения три человека. Еще трое пока не выходят на связь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия идет поисковая операция.

Обновлено. По данным ОВА, три человека ранены в результате атаки, один человек погиб.

15-летний парень находится в тяжелом состоянии в больнице в результате атаки. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

За несколько минут до этого враг также ударил по центру Днепра. Попадание произошло в офисное здание. По предварительным данным есть пострадавшие, однако их количество или характер полученных травм не сообщается.