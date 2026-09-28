Россия ударила по логистической компании возле Днепра, есть пострадавшие

Россия продолжает атаковать Днепр и область. Под атакой оказалась логистическая компания в Синельниковом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Александра Ганжи, начальника Днепропетровской ОВД.
"Вспыхнул пожар. Получили ранения три человека. Еще трое пока не выходят на связь", - говорится в сообщении.
На месте происшествия идет поисковая операция.
Обновлено. По данным ОВА, три человека ранены в результате атаки, один человек погиб.
15-летний парень находится в тяжелом состоянии в больнице в результате атаки. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.
За несколько минут до этого враг также ударил по центру Днепра. Попадание произошло в офисное здание. По предварительным данным есть пострадавшие, однако их количество или характер полученных травм не сообщается.
Между тем, ВСУ имеют успехи на фронте, в частности, на Лиманском направлении.
В Третьем армейском корпусе сообщили, что воины украинской армии освободили от оккупантов несколько деревень и зачистили эту территорию.
В то же время россияне казались целыми подразделениями - в плен удалось взять более 250 россиян.