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Россия ударила по логистической компании возле Днепра, есть пострадавшие

12:35 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Синельникова (facebook.com DSNSSUMY)

Россия продолжает атаковать Днепр и область. Под атакой оказалась логистическая компания в Синельниковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Александра Ганжи, начальника Днепропетровской ОВД.

"Вспыхнул пожар. Получили ранения три человека. Еще трое пока не выходят на связь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия идет поисковая операция.

Обновлено. По данным ОВА, три человека ранены в результате атаки, один человек погиб.

15-летний парень находится в тяжелом состоянии в больнице в результате атаки. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

За несколько минут до этого враг также ударил по центру Днепра. Попадание произошло в офисное здание. По предварительным данным есть пострадавшие, однако их количество или характер полученных травм не сообщается.

Между тем, ВСУ имеют успехи на фронте, в частности, на Лиманском направлении.

В Третьем армейском корпусе сообщили, что воины украинской армии освободили от оккупантов несколько деревень и зачистили эту территорию.

В то же время россияне казались целыми подразделениями - в плен удалось взять более 250 россиян.

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