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Росія ударила дроном по відділенню "Укрпошти" у Миколаєві, є пошкодження (фото)

19:12 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: відділення "Укрпошти" у Миколаєві після атаки РФ (t.me/igorsmelyansky)

Ворог кілька годин тому атакував безпілотником відділення "Укрпошти" у Миколаєві, будівля постраждала. Уламками поранено перехожого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.

РФ била по "Укрпошті"

Смілянський зазначив, що попри свою стратегію непублічності щодо "прильотів" по інфраструктурі "Укрпошти", вирішив надати розголосу випадку у Миколаєві.

"Кілька годин тому стався приліт БпЛА безпосередньо позаду нашого відділення. Будівля постраждала, а от наші співробітники та клієнти, на щастя, ні", - каже гендиректор.

Фото: відділення "Укрпошти" у Миколаєві після атаки РФ (t.me/igorsmelyansky)

За словами Смілянського, одразу після вибуху у відділення забігла поранена людина. Їй надали першу медичну допомогу працівники, вони ж викликали "швидку".

Гендиректор подякував співробітникам відділення за оперативність і зазначив: добре, що "Укрпошта" працювала під час "жовтої" тривоги, бо була змога допомогти людям.

"Щодо самого відділення - ми вже працюємо над його відновленням, і скоро все буде поновлено", - запевнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 20 вересня атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" на Сумщині. Унаслідок удару постраждали двоє працівників.

Крім того, 25 серпня російські війська двічі вдарили по відділенню та транспорту "Укрпошти" у Мені Чернігівської області.

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МиколаївВійна Росії проти УкраїниУкрпошта