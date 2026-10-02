Росія ударила дроном по відділенню "Укрпошти" у Миколаєві, є пошкодження (фото)

РФ била по "Укрпошті"

Смілянський зазначив, що попри свою стратегію непублічності щодо "прильотів" по інфраструктурі "Укрпошти", вирішив надати розголосу випадку у Миколаєві.

"Кілька годин тому стався приліт БпЛА безпосередньо позаду нашого відділення. Будівля постраждала, а от наші співробітники та клієнти, на щастя, ні", - каже гендиректор.

Фото: відділення "Укрпошти" у Миколаєві після атаки РФ (t.me/igorsmelyansky)

За словами Смілянського, одразу після вибуху у відділення забігла поранена людина. Їй надали першу медичну допомогу працівники, вони ж викликали "швидку".

Гендиректор подякував співробітникам відділення за оперативність і зазначив: добре, що "Укрпошта" працювала під час "жовтої" тривоги, бо була змога допомогти людям.

"Щодо самого відділення - ми вже працюємо над його відновленням, і скоро все буде поновлено", - запевнив він.