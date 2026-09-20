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РФ вдарила по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині, двоє працівників поранені

12:13 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
РФ вдарила по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині, двоє працівників поранені Фото: пересувне відділення "Укрпошти" обслуговує мешканців сіл (facebook.com/ukrposhta)
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Російські військові атакували дроном пересувне відділення "Укрпошти" на Сумщині. Унаслідок удару постраждали двоє працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

"Ворог продовжує полювати на наші пересувні відділення Укрпошти, які везуть українцям пенсії, ліки, посилки та продукти. Учора чергову таку атаку дроном було здійснено на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Смілянський заявив, що після удару двоє працівників отримали важкі поранення. Усю ніч за їхні життя боролися медики в Сумах та Тростянці.

За словами гендиректора "Укрпошти", лікарі дають обережно позитивний прогноз щодо стану постраждалих.

РФ вдарила по пересувному відділенню &quot;Укрпошти&quot; на Сумщині, двоє працівників пораненіФото: наслідки удару по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині (t.me/igorsmelyansky)

РФ вдарила по пересувному відділенню &quot;Укрпошти&quot; на Сумщині, двоє працівників пораненіФото: наслідки удару по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині (t.me/igorsmelyansky)

"Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання колег і бажаємо їм саме цього!" - зазначив Смілянський.

Водночас в "Укрпошті" заявили, що продовжують роботу, попри атаки, та посилюють заходи безпеки для працівників пересувних відділень.

Російські війська вже неодноразово атакували об'єкти та транспорт "Укрпошти" у прифронтових районах. 29 серпня російський дрон влучив в автомобіль компанії поблизу Краматорська.

Крім того, 25 серпня російські війська двічі вдарили по відділенню та транспорту "Укрпошти" у Мені Чернігівської області.

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