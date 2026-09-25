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Росія ударила дронами по складу McDonald's, - Зеленський

16:42 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото: Росія атакувала склад McDonald's (скрин з відео)

Росія цинічно б'є дронами по цивільних об'єктах України, які забезпечують людей продовольчими товарами. Сьогодні країна-агресорка атакувала склад McDonald's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram і начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка у Telegram.

Росія била по McDonald's

Зеленський зазначив, що 25 вересня були російські удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів", - зауважив президент.

За його словами, Росія постійно розширює свою ескалаційну операцію.

"Американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету - все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати", - каже він.

Зеленський закликав світ відреагувати на ці удари, щоб Росія відчувала відповіді на свій терор.

"Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це - на конкретні наслідки для Росії", - повідомив він.

Удари по Київщині

Зеленський не уточнив, де саме Росія ударила по складу McDonald's.

Проте голова Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомляв, що сьогодні окупанти двічі атакували складські приміщення у Броварському районі Київщини.

Один удар було завдано ще вночі, інший - протягом дня.

"Броварський район - пошкоджено складські приміщення та приватний будинок. Рятувальники ліквідують пожежу на складах", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 25 вересня атакували дроном офісну будівлю у Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки є постраждалі і загиблі.

Крім того, у Києві внаслідок атаки РФ було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.

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