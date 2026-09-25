Россия ударила дронами по складу McDonald's, - Зеленский

Россия цинично бьет дронами по гражданским объектам Украины, которые снабжают людей продовольственными товарами. Сегодня страна-агрессор атаковала склад McDonald's.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и начальника Киевской ОДА Тимура Ткаченко в Telegram.
Зеленский отметил, что 25 сентября были российские удары дронами по складу, используемому Макдональдзом.
"Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.
По его словам, Россия постоянно расширяет свою эскалационную операцию.
"Американский и другой бизнес, датацентры, провайдеры интернета - вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это бьет по возможностям людей быть на связи, учиться, работать", - говорит он.
Зеленский призвал мир отреагировать на эти удары, чтобы Россия чувствовала ответ на свой террор.
"Наша дальнобойность и санкции мира должны объединено работать именно на это - на конкретные последствия для России", - сообщил он.
Зеленский не уточнил, где именно Россия ударила по складу McDonald's.
Однако глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщал, что сегодня оккупанты дважды атаковали складские помещения в Броварском районе Киевщины.
Один удар был нанесен еще ночью, другой - в течение дня.
"Броварской район - повреждены складские помещения и частный дом. Спасатели ликвидируют пожар на складах", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 25 сентября атаковали дроном офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.
Кроме того, в Киеве в результате атаки РФ было повреждено здание Высшего совета правосудия.