RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Россия ударила дронами по складу McDonald's, - Зеленский

16:42 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото: Россия атаковала склад McDonald's (скрин из видео)

Россия цинично бьет дронами по гражданским объектам Украины, которые снабжают людей продовольственными товарами. Сегодня страна-агрессор атаковала склад McDonald's.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и начальника Киевской ОДА Тимура Ткаченко в Telegram.

Россия била по McDonald's

Зеленский отметил, что 25 сентября были российские удары дронами по складу, используемому Макдональдзом.

"Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.

По его словам, Россия постоянно расширяет свою эскалационную операцию.

"Американский и другой бизнес, датацентры, провайдеры интернета - вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это бьет по возможностям людей быть на связи, учиться, работать", - говорит он.

Зеленский призвал мир отреагировать на эти удары, чтобы Россия чувствовала ответ на свой террор.

"Наша дальнобойность и санкции мира должны объединено работать именно на это - на конкретные последствия для России", - сообщил он.

Удары по Киевщине

Зеленский не уточнил, где именно Россия ударила по складу McDonald's.

Однако глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщал, что сегодня оккупанты дважды атаковали складские помещения в Броварском районе Киевщины.

Один удар был нанесен еще ночью, другой - в течение дня.

"Броварской район - повреждены складские помещения и частный дом. Спасатели ликвидируют пожар на складах", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 25 сентября атаковали дроном офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

Кроме того, в Киеве в результате атаки РФ было повреждено здание Высшего совета правосудия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины