Раніше РБК-Україна писало, що росіяни ввечері 16 листопада атакували Україну балістикою. Ворог вдарив ракетами по Києву, Дніпру та Запоріжжю, після чого в обох містах пролунали потужні вибухи.

У Запорізькій ОВА поінформували, що під ударом балістики опинилося промислове підприємство.

Крім того, окупанти 13 листопада вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.