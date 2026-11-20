Днем 20 ноября оккупанты били авиабомбами по Запорожью. Одна из них упала вблизи многоэтажки, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.
Россияне нанесли удар рядом с многоэтажкой в Космическом районе Запорожья, заявил Семикин.
Позже стало известно, что ранены две женщины.
"К счастью, травмы не тяжелые. Обеим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорит он.
В 16.05 количество раненых в результате российских ударов по Запорожью выросло до четырех человек, среди них ребенок.
Позже Семикин добавил, что количество раненых возросло до 10.
"Повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин. На местах работают все ответственные службы", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что россияне вечером 16 ноября атаковали Украину баллистикой. Враг ударил ракетами по Киеву, Днепру и Запорожью, после чего в обоих городах раздались мощные взрывы.
В Запорожской ОВА проинформировали, что под ударом баллистики оказалось промышленное предприятие.
Кроме того, оккупанты 13 ноября ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них - двое детей.