Росія цинічно виправдалася за атаки на Київ, Дніпро і Запоріжжя. Погрожує наступом

Зокрема, сьогодні глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов провів брифінг, під час якого зробив низку заяв. Він стверджує, що Росія продовжує завдавати ударів нібито по "виключно військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України".

"За весняно-літній період такі удари було завдано по 76-ти важливих об'єктах. Пріоритет віддається ураженню підприємств із виробництва ракетних комплексів і БпЛА великої дальності", - каже Герасимов.

За його словами, в липні і серпні нібито завдано серію ударів по ключових виробництвах, які "задіяні у створенні оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". За підсумком "знищено" конструкторські бюро, цехи з виробництва елементів бойових частин, систем управління і ракетних двигунів.

Цинічне виправдання РФ на атаки по містах України

Зазначимо, що в ніч на 28 липня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосовуючи для ударів дрони і ракети різних типів. Унаслідок обстрілу були пожежі, багато пошкоджених житлових будинків, а також десятки загиблих мирних жителів.

Однак за версією Герасимова, Росія нібито вразила об'єкти з виробництва балістичних ракет "Сапсан", "Грім-2" і ударних дронів. Крім того, під удар "потрапили" авіабази Старокостянтинів, Васильків і Колимия.

А сьогодні вночі - удари нібито були по підприємству "Південмаш" у Дніпрі, "Мотор Січ" у Запоріжжі та по складальних цехах хімічного заводу в Павлограді.

"Крім того, уражено авіаційну техніку та об'єкти інфраструктури на десяти військових аеродромах (Івано-Франківськ, Луцьк, Дубно, Вознесенськ, Черкаси, Канатове, Коломия, Озерне, Василькове та Старокостянтинів)", - стверджує Герасимов.

Однак як ми знаємо, найбільше цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Там було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, виникли проблеми зі світлом, а кількість постраждалих продовжувала зростати впродовж дня. Наразі вже постраждали понад 30 мирних жителів.

Росія має намір продовжувати війну

Крім вищевказаних заяв про "військові об'єкти", Герасимов стверджує, що стратегічна ініціатива на полі бою нібито на боці російських військ.

Крім того, він фактично анонсував, що Росія продовжуватиме війну проти України, заявивши про наступ.

"Виконання завдань спеціальної військової операції Об'єднаним угрупованням військ (сил) буде продовжено веденням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угрупованням військ на напрямках на осінній період", - резюмував глава Генштабу ЗС РФ.