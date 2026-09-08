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Росія цілу ніч атакувала Київщину: є наслідки в п'яти районах та постраждалий

07:36 08.09.2026 Вт
2 хв
У Білій Церкві чоловік отримав осколкові поранення
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС вже прямують на місця влучань (facebook.com/DSNSKyiv)

З вечора 7 вересня Росія масовано атакує Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. У Білій Церкві постраждав чоловік - він отримав осколкові поранення, медики надають йому необхідну допомогу.

У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, в Обухівському - приватний будинок. У Білоцерківському районі постраждали виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби - вони фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

8 вересня у Києві пролунали вибухи через балістичну атаку - Повітряні сили попереджали про рух швидкісних цілей, а невдовзі стало відомо, що уламки впали на будинки одразу в двох районах столиці, з'явилися перші постраждалі.

Наслідки виявилися масштабними: ДСНС зафіксувала руйнування та пожежі щонайменше у п'яти районах Києва - від пошкодженого 26-поверхового будинку до заблокованих у квартирах людей, яких урятували рятувальники. За уточненими даними КМВА, кількість постраждалих зросла до семи, ще двоє людей загинули.

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Київська областьОбстріл КиєваВійна в Україні