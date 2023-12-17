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Росія цієї зими не така активна у морі, можливо, чекає морозів, - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський флот у Чорному та Азовському не така активна, як минулої зими. Можливо, окупанти чекають більших морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Минулого грудня вони були трохи активніші в морі. Але вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх навіть із тої відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Бо ракети типу "Калібр" із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів", - сказала вона.

Проте Гуменюк наголосила, що загроза залишається, оскільки ракетоносії споряджені і можуть бути застосовані. 

"Цілком імовірно, що вони очікують посилення морозів", - припускає речниця.

Вона також додала, що станом на ранок 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.

"При чому ворожі кораблі досить суттєво притиснуті саме до історичної Росії, до тих берегів, тяжіють до Новоросійська. У зону, яку вони раніше патрулювали, північніше, західніше, вони не наважуються виходити", - сказала Гуменюк.

Російська блокада моря

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ. 

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте за останні місяці російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області. 

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П. Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

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