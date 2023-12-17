Россия этой зимой не так активна в море, возможно, ждет морозов, - Гуменюк

"В прошлом декабре они были несколько активнее в море. Но они могут просто накапливать этот потенциал и использовать их даже с того расстояния, на которое они сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров", - сказала она.

Однако Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители снаряжены и могут быть применены.

"Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов", - предполагает спикер.

Она также добавила, что на утро 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.

"При чем вражеские корабли достаточно существенно прижаты именно к исторической России, к тем берегам, тяготеют к Новороссийску. В зону, которую они раньше патрулировали, севернее, западнее, они не решаются выходить", - сказала Гуменюк.

Российская блокада моря

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако в последние месяцы российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П. Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.