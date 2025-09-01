"Росія - це сировинний придаток, який імітує велич": в ЦПД висміяли візит Путіна в Китай

Кремль - лише постачальник ресурсів, а лідери Глобального Півдня використовують РФ для своїх технологічних і політичних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко розкритикував уявлення російської пропаганди про рівність РФ із потужними державами. Він зазначає, що Росія сьогодні функціонує як "сировинний придаток" та "інструмент для послаблення Заходу", а не як незалежний глобальний гравець.
"Путін живе фантазіями про "відродження імперії" тоді, коли лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться і просто качають ресурси з РФ задешево, і допомагають карлику відправляти його народ на загибель у війні, випробовуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, імітуючи цим допомогу йому в "досягненні цілей", яких ніколи не досягне", - зазначає керівник ЦПД.
Коваленко підкреслює, що рівень РФ сьогодні визначається втратою впливу на Центральну Азію, пострадянський простір і Близький Схід, а також неможливістю ефективно захистити власну територію.
"Але сировинний придаток імітує велич планетарного масштабу. Особливо весело уявляти, що думає Сі про Росію, коли знаєш рівень геополітичного планування Китаю. Слабка Росія завжди була вигідна Пекіну", - підкреслює Коваленко.
Пекін активно використовує можливість дешево закуповувати російські енергоресурси та сировину за зниженими цінами, що вигідно для його економіки, але не для Росії. Країна-агресор стала залежною від країн, які продовжили з нею співпрацю після введення західних санкцій.
Так, з квітня 2022 року Китай отримував нафту з Росії зі знижкою до 19% порівняно з іншими постачальниками, що дозволяло значно знижувати витрати на енергоресурси.
У першій половині 2023 року Китай отримував нафту з Росії зі знижкою на 12,7% порівняно з іншими постачальниками, що свідчить про вигідні умови закупівлі.
У серпні 2025 року ціна російської нафти марки Urals для Китаю була на 5 доларів нижчою за ціну нафти марки Brent, що є значною знижкою порівняно з іншими постачальниками. Тому Пекін не збирається істотно знижувати імпорт російської нафти.
Крім нафти, Китай активно купує російські пиломатеріали за ціною, яка на 32% нижча за економічно обґрунтовану. Це призводить до збитковості виробництва в Росії, де собівартість виготовлення кубометра деревини сягає 24 000 рублів, а продажна ціна в Китаї - лише 380 доларів.
Індія також активно купує російську нафту за цінами, нижчими за ринкові:
У грудні 2022 року Індія отримала знижку на російську нафту до 15 доларів за барель, що є значною знижкою порівняно з іншими постачальниками.
У серпні 2025 року Росія запропонувала Індії знижку на нафту до 5%, щоб підтримати постачання навіть після введення додаткових мит з боку США.
Імпорт російської нафти до Індії зріс з менше ніж 1% до понад 30% після початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти.