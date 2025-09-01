Вигоди для Китаю

Пекін активно використовує можливість дешево закуповувати російські енергоресурси та сировину за зниженими цінами, що вигідно для його економіки, але не для Росії. Країна-агресор стала залежною від країн, які продовжили з нею співпрацю після введення західних санкцій.

Так, з квітня 2022 року Китай отримував нафту з Росії зі знижкою до 19% порівняно з іншими постачальниками, що дозволяло значно знижувати витрати на енергоресурси.

У першій половині 2023 року Китай отримував нафту з Росії зі знижкою на 12,7% порівняно з іншими постачальниками, що свідчить про вигідні умови закупівлі.

У серпні 2025 року ціна російської нафти марки Urals для Китаю була на 5 доларів нижчою за ціну нафти марки Brent, що є значною знижкою порівняно з іншими постачальниками. Тому Пекін не збирається істотно знижувати імпорт російської нафти.

Крім нафти, Китай активно купує російські пиломатеріали за ціною, яка на 32% нижча за економічно обґрунтовану. Це призводить до збитковості виробництва в Росії, де собівартість виготовлення кубометра деревини сягає 24 000 рублів, а продажна ціна в Китаї - лише 380 доларів.

Дешева російська нафта для Індії

Індія також активно купує російську нафту за цінами, нижчими за ринкові:

У грудні 2022 року Індія отримала знижку на російську нафту до 15 доларів за барель, що є значною знижкою порівняно з іншими постачальниками.

У серпні 2025 року Росія запропонувала Індії знижку на нафту до 5%, щоб підтримати постачання навіть після введення додаткових мит з боку США.

Імпорт російської нафти до Індії зріс з менше ніж 1% до понад 30% після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти.