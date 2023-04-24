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Буданов оцінив загрозу наступу з Білорусі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 квітня 2023 10:16
Буданов оцінив загрозу наступу з Білорусі Фото: глава ГУР Кирило Буданов оцінив загрозу наступу з Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Наразі загроз наступу з напрямку Білорусі не існує.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"Ви знаєте, я був такий радий, що мені вже десь півроку ніхто це питання не ставив. Бо кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі бігли і казали: "Завтра білоруси атакують, що робити?". Я усім казав: "Ні, вони не атакують". Мені відповідали: "Ні, ви нічого не розумієте". І так було кожного разу. І тут ви знову про це. Ні, станом на зараз жодних загроз з того напрямку не існує", - констатував він.

За його словами наразі Росія використовує територію Білорусі виключно для підготовки своїх мобілізованих та як полігон.

"І для певного політичного тиску на західні країни і так далі. А з військової точки зору це полігон. Оскільки російські полігони не дозволяють ту кількість військ, що є, одночасно тренувати", - додав Буданов.

Як повідомлялося, у Росії спостерігається серйозна нестача інструкторів для своїх мобілізованих у Білорусі. Цей факт підтверджується тим, що з цією метою використовуються військові пенсіонери.

Крім того, військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.

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