Росія тримає носій "Калібрів" у Чорному морі: у ВМС сказали, який можливий залп

У понеділок зранку, 27 січня, Російська Федерація і надалі утримає носій крилатих ракет типу "Калібр" у Чорному морі. Тому загроза обстрілу для України зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 06:00, в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.
Тим часом в Азовському морі судна росіян відсутні, однак у Середземному морі зафіксовано цілих 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 одиниць ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - поінформували у ВМС.
Нагадаємо, кілька тижнів тому спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти відмовилися ремонтувати військові кораблі на потужностях у Криму. Ворог побоюється, що ЗСУ можуть завдати ударів.
"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме", - пояснив Плетенчук.
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