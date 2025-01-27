Россия держит носитель "Калибров" в Черном море: в ВМС сказали, какой возможен залп

В понедельник утром, 27 января, Российская Федерация и в дальнейшем удержит носитель крылатых ракет типа "Калибр" в Черном море. Поэтому угроза обстрела для Украины сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
Так, по состоянию на 06:00, в акватории Черного моря зафиксировано 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.
Между тем в Азовском море суда россиян отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано целых 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 единиц ракет.
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - сообщили в ВМС.
Напомним, несколько недель назад спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты отказались ремонтировать военные корабли на мощностях в Крыму. Враг опасается, что ВСУ могут нанести удары.
"Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто этого не будет делать", - пояснил Плетенчук.
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