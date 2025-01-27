Росія тримає носій "Калібрів" у Чорному морі: у ВМС сказали, який можливий залп

У понеділок зранку, 27 січня, Російська Федерація і надалі утримає носій крилатих ракет типу "Калібр" у Чорному морі. Тому загроза обстрілу для України зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі судна росіян відсутні, однак у Середземному морі зафіксовано цілих 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 одиниць ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - поінформували у ВМС.