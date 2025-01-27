Россия держит носитель "Калибров" в Черном море: в ВМС сказали, какой возможен залп

В понедельник утром, 27 января, Российская Федерация и в дальнейшем удержит носитель крылатых ракет типа "Калибр" в Черном море. Поэтому угроза обстрела для Украины сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, в акватории Черного моря зафиксировано 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

Между тем в Азовском море суда россиян отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано целых 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 единиц ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - сообщили в ВМС.