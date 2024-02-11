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Россия держит наготове в Черном море до 32 "Калибров"

Воскресенье 11 февраля 2024 09:14
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Россия держит наготове в Черном море до 32 "Калибров" Фото: Россия держит наготове в Черном море до 32 "Калибров" (кадр с Youtube)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация удерживает 14 кораблей в Черном море, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

В частности:

  • в Азовском море враг удерживает 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море - 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель "Калибров". Общий залп составляет до 8 ракет.

За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:

  • в Азовское море - 22 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море - 6 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Тем временем спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, почему российские террористы стали меньше использовать крылатые ракеты "Калибр" во время массированных обстрелов по территории Украины.

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