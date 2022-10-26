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Росія тримає напоготові у Чорному морі 20 "Калібрів"

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Крим, Середа 26 жовтня 2022 04:23
Росія тримає напоготові у Чорному морі 20 "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі 20 Калібров (Скріншот з відео)
Автор: Артур Родивилов

У Чорному морі російське угруповання кількісно зменшилося до 9, але якісно посилилося підводним човном. Існує ракетна загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Таким чином, напоготові - 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 "Калібрів".

Після обіду 25 жовтня ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь авіацією ЗСУ тричі завдано удару по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

А у другій половині окупанти за підтримки бойових машин піхоти, намагаючись покращити свої позиції, зробили спроби прориву наших позицій. Двічі був стрілецький бій. Напади відбиті, одна БМП знищена, супротивник відступив із втратами.

Двічі за бойовий день було обстріляно мирні населені пункти. Трифонівка - з танка, внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено мирного жителя. Вищетарасівка опинилася під вогнем реактивних систем залпового вогню. Втрати уточнюються.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань.

Втрати ворога

  • 26 загарбників;
  • 4 міномети;
  • зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
  • 6 одиниць автобронетехніки;
  • склад із боєприпасами.

Пізно ввечері над Херсонською областю силами протиповітряної оборони було збито два ворожі дрони-камікадзе, випущені з кримського напрямку.

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