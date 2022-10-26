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Россия держит наготове в Черном море 20 "Калибров"

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Крым, Среда 26 октября 2022 04:23
Россия держит наготове в Черном море 20 "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море 20 Калибров (Скриншот с видео)
Автор: Артур Родивилов

В Черном море российская группировка количественно уменьшилась до 9, но качественно усилилась подводной лодкой. Существует ракетная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Таким образом, наготове - 3 ракетоносителя, один из которых подводный, а значит и 20 "Калибров".

После обеда 25 октября враг атаковал наши позиции с неба. В ответ авиацией ВСУ трижды нанесен удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

А во второй половине оккупанты при поддержке боевых машин пехоты, пытаясь улучшить свои позиции, предприняли попытки прорыва наших позиций. Дважды был стрелковый бой. Нападения отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями.

Дважды за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты.Трифоновка - из танка, в результате атаки повреждены дома, ранен мирный житель. Выщетарасовка оказалась под огнем реактивных систем залпового огня. Потери уточняются.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 217 огневых задач.

Потери врага

  • 26 захватчиков;
  • 4 миномета;
  • зенитно-ракетный комплекс "ТОР";
  • 6 единиц авто-бронетехники;
  • склад с боеприпасами.

Поздно вечером над Херсонской областью силами противовоздушной обороны были сбиты два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления.

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