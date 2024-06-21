Росія тримає в Чорному й Азовському морях 9 кораблів, серед них є ракетоносії

В Чорному й Азовському морях сьогодні, 21 червня, Російська Федерація тримає 9 кораблів. Серед них є носії крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Так, станом на 06:00 фіксуються:
Крім того, в Середземному морі також перебуває 1 ворожий корабель, який теж є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 8 ракет.
Військові додали, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують відбивати території біля Вовчанська.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Росії дронами були атаковані одразу три райони Краснодарського краю. Зокрема, Темрюкський, Єйський та Сіверський.
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