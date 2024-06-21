Росія тримає в Чорному й Азовському морях 9 кораблів, серед них є ракетоносії

Так, станом на 06:00 фіксуються:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, в Середземному морі також перебуває 1 ворожий корабель, який теж є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 8 ракет.

Військові додали, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: