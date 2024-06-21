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Росія тримає в Чорному й Азовському морях 9 кораблів, серед них є ракетоносії

Фото: російський корабель веде вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В Чорному й Азовському морях сьогодні, 21 червня, Російська Федерація тримає 9 кораблів. Серед них є носії крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Так, станом на 06:00 фіксуються:

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, в Середземному морі також перебуває 1 ворожий корабель, який теж є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 8 ракет.

Військові додали, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 13 суден, з них 1 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують відбивати території біля Вовчанська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Росії дронами були атаковані одразу три райони Краснодарського краю. Зокрема, Темрюкський, Єйський та Сіверський.

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