Росія тримає у Чорному та Середземному морях шість ракетоносіїв

Станом на 8 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 російських кораблів, з них один ракетоносій, залп якого 4 ракети.

У Середземному морі РФ тримає дев'ять кораблів. Серед них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет. В Азовському морі росіяни тримають на чергування два бойових кораблі.

За добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли: