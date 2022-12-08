Россия держит в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей

По состоянию на 8 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 13 российских кораблей, из них один ракетоноситель, залп которого 4 ракеты.

В Средиземном море РФ держит девять кораблей. Среди них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет. В Азовском море россияне держат на дежурстве два боевых корабля.

За сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальским пролив прошли: