Россия держит в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей
Россия держит в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей. Их общий залп составляет около 80 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 8 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 13 российских кораблей, из них один ракетоноситель, залп которого 4 ракеты.
В Средиземном море РФ держит девять кораблей. Среди них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет. В Азовском море россияне держат на дежурстве два боевых корабля.
За сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальским пролив прошли:
- в Азовское море - 25 судов, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор;
- в Черное море - 12 судов, из них 3 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия начала использовать минимально необходимый резерв ракет, однако у врага есть в запасе тысячи ракеты типа С-300.
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