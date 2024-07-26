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Росія тримає в Чорному морі ракетоносій: у ВМС розповіли, який залп "Калібрів" він має

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 6:30, 26 липня, Росія тримає в акваторії Чорного моря один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Тим часом в Азовському морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Проте, два російських кораблі є в Середземному морі, з яких один є ракетоносієм "Калібрів" и має загальний залп до 16 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 10 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Чому РФ вивела кораблі з Азовського моря

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія вивела військові кораблі з акваторії Азовського моря після того, як ЗСУ, 23 липня, вдарили по російському порому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарському краї РФ.

"Викликано це у першу чергу пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу і циркуль та вирішили, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно", - зазначив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що єдина мова, яку розуміє РФ - це мова сили.

Щодо парому "Славянин", то за інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти використовували його для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Як відомо, це третій і останній залізничний паром, який Росія мала в зазначеному регіоні.

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