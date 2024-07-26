Россия держит в Черном море ракетоноситель: в ВМС рассказали, какой у него залп "Калибров"

По состоянию на 6:30, 26 июля, Россия держит в акватории Черного моря один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
Тем временем в Азовском море не зафиксирован ни один вражеский корабль. При этом, два российских корабля находятся в Средиземном море, из которых один является ракетоносителем "Калибров" и имеет общий залп до 16 ракет.
Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия вывела военные корабли из акватории Азовского моря после того, как ВСУ, 23 июля, ударили по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.
"Вызвано это в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту и циркуль и решили, что, видимо, оставаться там не очень безопасно", - отметил Плетенчук.
Представитель ВМС добавил, что единственный язык, который понимает РФ - это язык силы.
Что касается парома "Славянин", то по информации Генштаба ВСУ, оккупанты использовали его для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Как известно, это третий и последний железнодорожный паром, который Россия имела в указанном регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.