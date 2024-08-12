Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій, - ВМС ЗСУ

Водночас, в Азовському морі станом на 06:00 ворожі кораблі відсутні.

Проте два ворожі судна, як і вчора, залишаються в Середземному морі. Одне з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).