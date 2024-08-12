Россия держит в Черном море один ракетоноситель, - ВМС ВСУ

В то же время, в Азовском море по состоянию на 06:00 вражеские корабли отсутствуют.

Однако два вражеских судна, как и вчера, остаются в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).