Россия держит в Черном море один ракетоноситель, - ВМС ВСУ

По состоянию на утро, 12 августа, Россия держит в Черном море один корабль, которій является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
В то же время, в Азовском море по состоянию на 06:00 вражеские корабли отсутствуют.
Однако два вражеских судна, как и вчера, остаются в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Отметим, что 2 августа Силы обороны Украины атаковали и потопили подводную лодку РФ "Ростов-на-Дону". Судно пошло на дно во временно оккупированном Севастополе.
По мнению аналитиков Defence Express, уничтожение "Ростова-на-Дону" говорит об отсутствии возможности у РФ ремонтировать свои субмарины в Черном море.
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