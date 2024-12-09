Росія тримає у Чорному морі один носій "Калібрів": який можливий залп

У понеділок, 9 грудня, Росія вивела в Чорне море один носій "Калібрів". Його загальний залп може складати до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас, станом на 06:00, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте одразу шість суден зафіксовано у Середземному морі. З них 4 є носієми крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 41 ракети.
Також військові повідомили, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ефективність "Калібрів", якими Росія атакує Україну, істотно знизилася.
Він зазначив, що застосування таких ракет окремо не дає бажаних результатів, і Росія це розуміє. Але навіть за комбінованих атак ефективність "Калібрів" сумнівна.
"Не варто виключати, що ракети можуть використовуватися в комбінованих атаках або під час навчальних операцій російських моряків. Однак навіть у таких сценаріях результативність "Калібрів" сумнівна", - сказав він.
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