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Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": какой возможен залп

Фото: шесть кораблей РФ зафиксировано в Средиземном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 9 декабря, Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров". Его общий залп может составлять до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время по состоянию на 06:00 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако сразу шесть судов зафиксировано в Средиземном море. Из них 4 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты.

Также военные сообщили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 8 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2024 года представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что эффективность "Калибров", которыми Россия атакует Украину, существенно снизилась.

Он отметил, что применение таких ракет по отдельности не дает желаемых результатов, и Россия это понимает. Но даже при комбинированных атаках эффективность "Калибров" сомнительна.

"Не стоит исключать, что ракеты могут использоваться в комбинированных атаках или во время учебных операций российских моряков. Однако даже в таких сценариях результативность "Калибров" сомнительна", - сказал он.

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