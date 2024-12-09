Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": какой возможен залп

В понедельник, 9 декабря, Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров". Его общий залп может составлять до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
В то же время по состоянию на 06:00 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако сразу шесть судов зафиксировано в Средиземном море. Из них 4 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты.
Также военные сообщили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2024 года представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что эффективность "Калибров", которыми Россия атакует Украину, существенно снизилась.
Он отметил, что применение таких ракет по отдельности не дает желаемых результатов, и Россия это понимает. Но даже при комбинированных атаках эффективность "Калибров" сомнительна.
"Не стоит исключать, что ракеты могут использоваться в комбинированных атаках или во время учебных операций российских моряков. Однако даже в таких сценариях результативность "Калибров" сомнительна", - сказал он.
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