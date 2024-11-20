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Росія тримає в Чорному морі носії "Калібрів": скільки та який залп

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Росія продовжує утримувати в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза їх застосування проти України досі існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, станом на 06:00 20 листопада, в Чорному морі зафіксовано 6 кораблів. Всі вони є носіями "Калібрів" загальним залпом до 23 ракет.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак є судна у Середземному морі. Сьогодні військові зафіксували 3 носії "Калібрів". Їх загальний залп складає до 24 ракет.

Також у ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

Нагадаємо, що кількість ракетоносіїв у Чорному морі збільшилася вчора, до цього їх було менше. Сьогодні їх рівно стільки, як і 19 листопада. Однак залп становить не 23 ракети, а 24.

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