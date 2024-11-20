Россия держит в Черном море носители "Калибров": сколько и какой залп

Россия продолжает удерживать в акватории Черного моря носители крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим угроза их применения против Украины до сих пор существует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.
В частности, по состоянию на 06:00 20 ноября, в Черном море зафиксировано 6 кораблей. Все они являются носителями "Калибров" общим залпом до 23 ракет.
Тем временем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако есть суда в Средиземном море. Сегодня военные зафиксировали 3 носителя "Калибров". Их общий залп составляет до 24 ракет.
Также в ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.
Напомним, что количество ракетоносителей в Черном море увеличилось вчера, до этого их было меньше. Сегодня их ровно столько, как и 19 ноября. Однако залп составляет не 23 ракеты, а 24.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.