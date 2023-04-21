UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет

Фото: РФ тримає у Чорному морі ракетоносії (кадр з відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у п'ятницю, 21 квітня, вивела у Чорне море два носії ракет. На них може перебувати 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 9 кораблів. Серед них є два ракетоносії, залп яких до 8 ракет.

У Середземне морі РФ сьогодні вивела 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували перебування одного ворожого корабля.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 12 "Шахедів", сили ППО збили 8 з них.

Внаслідок атаки безпілотників пошкоджені об'єкти інфраструктури у Полтавській та Вінницькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяракетиВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні