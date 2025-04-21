Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Станом на 06:00 понеділка, 21 квітня, у Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;

Натомість в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 2 носії "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у ВМС.