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Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Фото: росіяни можуть запустити з Чорного моря ракети "Калібр" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові продовжують тримати у Чорному морі носій крилатих ракет "Калібр". Існує ризик ракетного удару по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Станом на 06:00 понеділка, 21 квітня, у Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;

Натомість в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 2 носії "Калібрів" загальним залпом до 12 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор. 

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у ВМС.

Обстріл ракетами "Калібр"

Нагадаємо, з початку поточного місяця росіяни не виводили в акваторію кораблі з ракетами "Калібр". Однак 19 і 20 квітня в Чорному морі помітили один корабель з шістьма ракетами цього типу на борту.

Востаннє агресор запускав ракети "Калібр" в напрямку України 6 квітня. Ціллю були Київ та область, а також південні області.

Детальніше про цю масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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