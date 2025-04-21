Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

Российские военные продолжают держать в Черном море носитель крылатых ракет "Калибр". Существует риск ракетного удара по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
По состоянию на 06:00 понедельника, 21 апреля, в Черном море зафиксирован один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
Зато в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 2 носителя "Калибров" общим залпом до 12 ракет.
Также за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отметили в ВМС.
Напомним, с начала текущего месяца россияне не выводили в акваторию корабли с ракетами "Калибр". Однако 19 и 20 апреля в Черном море заметили один корабль с шестью ракетами этого типа на борту.
Последний раз агрессор запускал ракеты "Калибр" в направлении Украины 6 апреля. Целью были Киев и область, а также южные области.
Подробнее об этой массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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