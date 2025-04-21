Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

По состоянию на 06:00 понедельника, 21 апреля, в Черном море зафиксирован один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;

Зато в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 2 носителя "Калибров" общим залпом до 12 ракет.

Также за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отметили в ВМС.