Росія тримає в Чорному морі носій "Калібрів": який залп ракет
Російська Федерація продовжує другий день поспіль тримати в Чорному морі ракетоносій. Для України продовжується загроза обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 06:00 в Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет.
Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні і тижні, ворожих суден немає. Проте два кораблі росіян помітили в Середземному морі. Обидва є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет.
Крім того, за добу прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.
Нагадаємо, близько місяця тому The New York Times поширило інформацію, що Україна нібито готувала операцію зі знищення крейсера "Москва" спільно зі США.
Однак речник ВМС Дмитро Плетенчук спростував ці дані, зазначивши, що операція була спланована і виконана виключно Військово-морськими силами України.
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