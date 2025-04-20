Росія тримає в Чорному морі носій "Калібрів": який залп ракет

Так, станом на 06:00 в Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні і тижні, ворожих суден немає. Проте два кораблі росіян помітили в Середземному морі. Обидва є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет.

Крім того, за добу прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.