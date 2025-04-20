Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой залп ракет

Так, по состоянию на 06:00 в Черном море зафиксирован один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеских судов нет. Однако два корабля россиян заметили в Средиземном море. Оба являются носителями "Калибров" с общим залпом до 12 ракет.

Кроме того, за сутки проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.