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Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой залп ракет

Воскресенье 20 апреля 2025 06:18
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Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой залп ракет Фото: вражеские суда зафиксированы в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает второй день подряд держать в Черном море ракетоноситель. Для Украины продолжается угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00 в Черном море зафиксирован один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеских судов нет. Однако два корабля россиян заметили в Средиземном море. Оба являются носителями "Калибров" с общим залпом до 12 ракет.

Кроме того, за сутки проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.

Россия держит в Черном море носитель &quot;Калибров&quot;: какой залп ракет

Напомним, около месяца назад The New York Times распространило информацию, что Украина якобы готовила операцию по уничтожению крейсера "Москва" совместно с США.

Однако спикер ВМС Дмитрий Плетенчук опроверг эту данные, отметив, что операция была спланирована и выполненсиа исключительно Военно-морскими силами Украины.

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