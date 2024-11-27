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Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 27 листопада, Росія як і вчора, тримає у Чорному морі один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його залп становить до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному ситуація та ж сама.

Згідно звіту, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Також у ВМС додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, близько тижня тому розвідка Британії опублікувала звіт, у якому повідомила, що через 1000 днів війни Чорноморський флот Росії втратив чверть своїх кораблів унаслідок українських ударів. Ворог був змушений вийти з Криму, проте зберігає здатність до ракетних запусків.

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