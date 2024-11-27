Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному ситуація та ж сама.

Згідно звіту, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Також у ВМС додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.