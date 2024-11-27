Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Станом на 06:00, 27 листопада, Росія як і вчора, тримає у Чорному морі один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його залп становить до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному ситуація та ж сама.
Згідно звіту, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Також у ВМС додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, близько тижня тому розвідка Британії опублікувала звіт, у якому повідомила, що через 1000 днів війни Чорноморський флот Росії втратив чверть своїх кораблів унаслідок українських ударів. Ворог був змушений вийти з Криму, проте зберігає здатність до ракетних запусків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.