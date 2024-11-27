Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможный залп

Напомним, около недели назад разведка Британии опубликовала отчет, в котором сообщила, что спустя 1000 дней войны Черноморский флот России потерял четверть своих кораблей в результате украинских ударов. Враг был вынужден выйти из Крыма, однако сохраняет способность к ракетным запускам.

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