Росія тримає в Чорному морі два ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"
Російська Федерація 10 жовтня продовжує тримати ракетоносії в Чорному морі. Це означає, що загроза застосування "Калібрів" по Україні не зникла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.
Так, станом на 06:00 в акваторії Чорного моря перебуває два російських кораблі. Обидва судна є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
В Азовському морі, як і в минулі дні, ворожі кораблі відсутні. Проте їх продовжують помічати у Середземному морі. Зокрема, військові зафіксували там 2 судна, одне з яких є носієм "Калібрів" та можливий залп до 4 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 9 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Крім того, військові зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, що два дні тому, 8 жовтня, в Чорному морі перебувало аж 16 кораблів, які Росія вивела на бойове чергування. З них 7 були носіями крилатих ракет "Калібр", які в разі нанесення Росією ракетної атаки, здатні випустити загальним залпом до 48 ракет.
Також ворожі судна перебували і в Середземному морі. Там, як і сьогодні, було 2 кораблі, один з яких був ракетоносієм із залпом до 4 ракет.
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