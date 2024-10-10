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Россия держит в Черном море два ракетоносителя: какой возможен залп "Калибров"

Четверг 10 октября 2024 06:59
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Россия держит в Черном море два ракетоносителя: какой возможен залп "Калибров" Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация 10 октября продолжает держать ракетоносители в Черном море. Это означает, что угроза применения "Калибров" по Украине не исчезла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

Так, по состоянию на 06:00 в акватории Черного моря находятся два российских корабля. Оба судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Азовском море, как и в прошлые дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако их продолжают замечать в Средиземном море. В частности, военные зафиксировали там 2 судна, одно из которых является носителем "Калибров" и его залп может составлять до 4 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 9 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, военные отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 годая (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Россия держит в Черном море два ракетоносителя: какой возможен залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, что два дня назад, 8 октября, в Черном море находилось аж 16 кораблей, которые Россия вывела на боевое дежурство. Из них 7 являлись носителями крылатых ракет "Калибр", которые в случае нанесения Россией ракетной атаки, способны выпустить общим залпом до 48 ракет.

Также вражеские судна находились и в Средиземном море. Там, как и сегодня, было 2 корабля, один из которых являлся ракетоносителем с залпом до 4 ракет.

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