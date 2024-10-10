Россия держит в Черном море два ракетоносителя: какой возможен залп "Калибров"
Российская Федерация 10 октября продолжает держать ракетоносители в Черном море. Это означает, что угроза применения "Калибров" по Украине не исчезла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.
Так, по состоянию на 06:00 в акватории Черного моря находятся два российских корабля. Оба судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
В Азовском море, как и в прошлые дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако их продолжают замечать в Средиземном море. В частности, военные зафиксировали там 2 судна, одно из которых является носителем "Калибров" и его залп может составлять до 4 ракет.
В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю - 9 судов, из них 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Кроме того, военные отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 годая (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, что два дня назад, 8 октября, в Черном море находилось аж 16 кораблей, которые Россия вывела на боевое дежурство. Из них 7 являлись носителями крылатых ракет "Калибр", которые в случае нанесения Россией ракетной атаки, способны выпустить общим залпом до 48 ракет.
Также вражеские судна находились и в Средиземном море. Там, как и сегодня, было 2 корабля, один из которых являлся ракетоносителем с залпом до 4 ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.